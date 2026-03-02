-Vídeo: Servidor público é encontrado morto após receber salário, diz família (1.3380770)\nUm servidor público da Prefeitura de Americano do Brasil, cidade da região oeste de Goiás, foi encontrado morto neste domingo (1º) após receber o salário, segundo os familiares. A Polícia Civil (PC) trata o caso como um possível latrocínio.\nNas redes sociais, a Prefeitura de Americano do Brasil manifestou pesar pela morte do servidor e decretou o fechamento dos órgãos públicos da cidade nesta segunda-feira (2).\nImagens de câmeras de segurança divulgadas pela TV Anhanguera mostram o momento em que Leydes Hilário Maia é levado na garupa de uma motocicleta pelo suspeito, que está foragido (veja o vídeo acima).\nSegundo a PC, a principal linha de investigação é de latrocínio — roubo seguido de morte. De acordo com a corporação, autor e vítima teriam ingerido bebida alcoólica antes do crime. Em determinado momento, quando voltavam de um bar, o suspeito, que conduzia a moto, teria se aproveitado de uma situação em que Leydes estava bastante alterado e o levado até uma construção inabitada.