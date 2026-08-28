Um servidor público identificado como Thiallyto Vitor de Oliveira Silva faleceu nesta quinta-feira (27), em um acidente no Anel Viário de Aragarças, na BR-158, conforme informado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. A causa do acidente deve ser investigada pela Polícia Civil.\nSegundo os bombeiros, o acidente envolveu três veículos: uma carreta, um Hyundai Creta branco e uma caminhonete Ford Ranger. De acordo com a corporação, Thiallyto estava conduzindo o Creta branco.\nAs vítimas que estavam na Ford Ranger e na carreta foram levadas ao Hospital Municipal de Aragarças pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Por não terem os nomes divulgados, o POPULAR não conseguiu atualizar o estado de saúde deles.\nConforme informado pela corporação, Thiallyto já estava morto quando a equipe chegou no local. Seu corpo foi retirado pelo Instituto Médico Legal (IML).