O servidor público Flávio Brandão Barros, de 55 anos, morreu após ser atacado por abelhas, em Goiânia. Ao POPULAR, a família informou que o ataque ocorreu quando ele protegeu a esposa do enxame, que também acabou sendo ferroada. A prefeitura havia sido acionada sobre o problema dois dias antes do acidente.\nO ataque aconteceu no sábado (20) na Praça Léo Lynce, no Setor Oeste. Flávio morreu no domingo (21), enquanto estava internado no Centro de Atenção Integrada à Saúde (Cais) de Campinas.\nEm nota ao POPULAR, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informou que a Diretoria de Zoonoses foi acionada na quinta-feira (18) e que as equipes de controle de animais sinantrópicos efetuaram a retirada das abelhas do local no último sábado (20), “dentro do prazo de 72h estipulado para a remoção dos animais”. (veja a nota completa no final da matéria).