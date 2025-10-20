Um servidor público de 49 anos morreu após participar de uma aula em uma academia de Itaguari, na região noroeste do estado. Therry da Silva Espíndola, segundo a família, foi levado para o hospital,mas sofreu um infarto fulminante. A academia responsável pela aula publicou uma nota de pesar e lamentou a morte.\nApós a atividade, ele começou a sentir mal-estar e foi imediatamente encaminhado ao posto de saúde na cidade. Contudo, mesmo diante do imediato socorro, este por motivos até o momento desconhecido veio a óbito", cita trecho do comunicado (veja íntegra ao final desta reportagem).\nEspíndola morava em Itaberaí e era primo da prefeita do município, Rita de Cássia (União), que também postou um comunicado na rede social. Na postagem, a prefeita escreveu que se despede do primo "com dor no coração".