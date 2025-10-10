O servidor público João Soares de Sousa Júnior, de 44 anos, morreu após bater a motocicleta contra uma Capivara, na rodovia GO-020, em Santa Cruz de Goiás, sudeste goiano, na noite desta quinta-feira (9).\nDe acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu na zona rural de Santa Cruz de Goiás. O servidor conduzia uma Honda/Biz 125 quando colidiu com uma capivara, perdeu o controle e caiu na pista da GO-020.\nMorre em Anápolis aos 107 anos dona Josefa, mãe do padre Geovane\nJuiz aposentado Enauro de Freitas morre em Goiânia\nFilha de vereador e amigo morrem em acidente na GO-221, em Palestina de Goiás\nO Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou atendimento no local e encaminhou o servidor ao Hospital Municipal de Palmelo. No entanto, por conta dos ferimentos graves, ele precisou ser transferido para o Hospital de Pires do Rio, onde morreu.