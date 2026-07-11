O servidor da Prefeitura de Goiânia Gilmar Gomes Leite morreu após um acidente entre a motocicleta que conduzia e um caminhão na BR-060, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a moto atingiu a traseira do veículo de carga no km 28 da rodovia, cerca de três quilômetros antes do perímetro urbano do município.\nConforme a PRF, o acidente ocorreu por volta das 8h desta sexta-feira (10), no sentido Brasília–Alexânia.\nDe acordo com a Triunfo Concebra, responsável pela administração do trecho da BR-060, houve a interdição temporária de duas faixas da rodovia, para atendimento às vítimas e procedimentos operacionais. Segundo a concessionária, o motocilista morreu no local e o motorista do caminhão ficou ileso.\nMotociclista de aplicativo morre em acidente quando ia assistir ao jogo do Brasil; vídeo