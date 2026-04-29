-Falso Defensor (1.3403797)\nUm servidor público perdeu quase meio milhão em um "golpe do falso advogado", segundo o delegado Murillo Leal. O grupo suspeito do crime foi alvo de uma operação da Polícia Civil de Goiás no Ceará, na manhã desta quarta-feira (29). Ao todo, segundo a polícia, a operação “Falso Defensor” cumpre 29 mandados, entre prisões temporárias, buscas e apreensões, além de bloqueio e sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$ 500 mil (veja vídeo de prisões acima).\nComo os nomes dos investigados não foram divulgados, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa até a última atualização desta reportagem.\nGoiânia e Aparecida têm alvos de operação que mira contratos de prefeituras para lavar dinheiro do PCC\nGoiano ocultava milhões com operador do PCC, diz polícia\nVeja quem é o influenciador preso em Goiás em operação contra esquema de R$ 260 milhões com 'jogo do tigrinho'