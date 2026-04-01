O servidor público Manoel Astrogildo da Silva Neto, de 35 anos, que ficou tetraplégico após capotar o carro na BR-153, em Goiânia, é mais um paciente goiano que recebeu uma dose de polilaminina, medicamento experimental brasileiro que estimula a regeneração das conexões nervosas para tratar lesões medulares e paralisia. Para Camila Nascimento, a namorada do Manoel, o tratamento trouxe “alívio e esperança”.\nO acidente aconteceu no dia 10 de novembro de 2025, enquanto ele retornava para Itumbiara, onde mora. Segundo a companheira dele, o carro passou no cascalho e acabou ocasionando um capotamento, situação em que ele bateu a cabeça numa pedra e fraturou a vértebra cervical C5.\nEle mesmo avisou na hora do resgate o caso dele. Ele foi levado ao Hugo [Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz], em Goiânia, onde fez duas cirurgias. Depois solicitamos transferência para Itumbiara onde, com o apoio do Hospital Estadual de Itumbiara São Marcos, demos entrada [ao pedido] da polilaminina”, acrescentou.