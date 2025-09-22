Flávio Brandão Barros, morreu aos 55 anos (Arquivo pessoal / Tatiuce Fernanda)\nO servidor público Flávio Brandão Barros, de 55 anos, que morreu após ser atacado por abelhas ao tentar proteger a esposa de um enxame no setor Oeste, em Goiânia, foi descrito por familiares e colegas de profissão como uma pessoa simples, humilde, e bastante querida. AO POPULAR, Sarah Brandão, de 27, sobrinha do servidor, contou que o ato heroico do tio não foi o primeiro, pois Flávio já tinha salvado o irmão da analista contábil de um choque elétrico.\nMeu tio era uma pessoa muito prestativa e corajosa, ele já salvou meu irmão de um choque quando ele era pequeno, não é a primeira vez que ele salva a vida de uma pessoa, nossa família sempre podia contar com ele”, revelou.\nFlávio era técnico de informática da Gerência de Tecnologia (Getec) da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad). Paulo Roberto da Silva Junior, gerente de tecnologia da Semad e colega de profissão de Flávio, contou à reportagem que o servidor chegou na equipe a pouco menos de um ano cativando a todos.