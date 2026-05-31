Um servidor público de Diorama, no oeste de Goiás, mobilizou moradores da cidade para encontrar o dono de uma carteira com cerca de R$ 5 mil encontrada às margens de uma rodovia. O dinheiro, segundo ele, estava espalhado pela pista e chegava a voar com a passagem dos veículos.\nO servidor Jovanio Marcos, de 38 anos, contou, em entrevista ao repórter Nielton Santos, do jornal O POPULAR, que encontrou os pertences enquanto dirigia pela rodovia, saindo da cidade de Iporá.\nEu passei de carro e vi que levantou alguma coisa, tive a impressão de que era dinheiro, que eram notas, cédulas. Parei o veículo e, quando olhei pelo retrovisor, vi que tinha dinheiro esparramado no meio da rodovia”, relatou.\nServidor encontra carteira com R$ 5 mil e mobiliza cidade para achar o dono: 'Gratificante ver o alívio dele'