-Vídeo: POP Jataí (1.3436889)\nUm servidor comissionado da Prefeitura de Jataí, na região sudoeste do estado, foi exonerado após a circulação de um vídeo nas redes sociais que mostra o uso irregular de um carro oficial fora do expediente. As imagens, que motivaram uma investigação interna, registram o veículo plotado e são acompanhadas pelo relato de um morador, que afirma que o motorista estava sob efeito de álcool (veja o vídeo acima).\nPor não ter o nome divulgado, a reportagem não conseguiu localizar a defesa do servidor para que se manifestasse sobre o caso.\nEm nota, a prefeitura informou que após identificar o envolvido, efetuou sua exoneração. Segundo o documento, todos os colaboradores são previamente orientados sobre as normas de uso da frota (confira na íntegra ao final do texto).\nMotorista é indiciado por homicídio doloso por sequência de 2 acidentes com 3 mortes