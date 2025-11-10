Maria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco morreu aos 69 anos após ser atacada, na Argentina (Arquivo pessoal / Paula Lima)\nMaria Vilma das Dores Cascalho da Silva Bosco, 69 anos, servidora aposentada do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), morreu após ser atacada em uma rua na Argentina. Segundo a família, quando a vítima foi agredida, caiu, bateu a cabeça e teve um traumatismo craniano. Após três dias do ocorrido, o corpo da mulher ainda não foi liberado da autópsia, e a família enfrenta dificuldades com o translado para Goiânia.\nO POPULAR entrou em contato com o Ministério das Relações Exteriores e com o Itamaraty por telefone, aplicativo de mensagens e e-mail, mas não teve retorno. A reportagem não encontrou o contato da imprensa da polícia da Argentina.\nAo POPULAR, a advogada Paula Lima, sobrinha da vítima, contou que, desde julho, a idosa estava visitando a filha, que estuda medicina em Buenos Aires. Na quinta-feira (6), quando Maria saiu para pegar o dinheiro do aluguel do apartamento onde elas estavam, foi violentamente atacada por um homem, conforme o relato.