A Justiça determinou que a aposentadoria de uma servidora municipal de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, seja aumentada de R$ 1.903,22 para R$ 8.966,14. Conforme a ação judicial, ela ingressou no serviço público como auxiliar de serviços gerais, mas exerceu por 28 anos a função de fiscal de tributos e contribuiu para a previdência sobre o salário maior. No entanto, estava recebendo a aposentadoria com base no cargo de origem. Cabe recurso da decisão.\nAo POPULAR, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev) informou que entende que houve "transposição irregular de cargo" e que, por isso, a aposentadoria deve considerar o cargo de origem. Acrescentou que apresentará recurso contra a decisão (veja a nota completa no final da reportagem).\nA sentença foi assinada em 14 de setembro deste ano pelo juiz Roberto Neiva Borges, da Vara da Fazenda Pública Municipal de Aparecida de Goiânia. O magistrado determinou que o AparecidaPrev revise o benefício no prazo de 30 dias e pague as diferenças retroativas desde 9 de novembro de 2022, data em que a aposentadoria foi concedida.