Uma mulher foi sequestrada e internada em uma clínica clandestina para dependentes químicos em Goiânia a mando da mãe e da irmã para não participar de uma audiência sobre a disputa de uma herança, segundo a Polícia Civil. A delegada responsável pelo caso, Gabriela Adas, explicou que ela é servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) e foi capturada pelos suspeitos quando saía de casa no Setor Oeste. Seis pessoas foram presas e a clínica foi fechada durante uma operação nesta quinta-feira (14).\nA gente comprovou que ela não era dependente química e que a liberdade dela foi cerceada a mando da mãe e da irmã com o fim de impedir que ela comparecesse a uma audiência designada no gozo de um procedimento judicial que envolvia o patrimônio da família", explicou a delegada.\nVeja entrevista da delegada à TV Anhanguera: Polícia descobre internação compulsória de mulher em Goiânia