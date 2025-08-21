Clínica clandestina onde servidora do TJGO foi internada (Divulgação/Polícia Civil)\nA servidora do Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO), internada à força em uma clínica para dependentes químicos, relatou com exclusividade ao POPULAR o medo que teve após o sequestro, em Goiânia. Segundo ela, a equipe da clínica a amarrou pelos braços e a ameaçou dentro do carro, momento em que ela pensou que iria morrer. Seis pessoas foram presas, entre elas, a mãe e a irmã da vítima. A clínica e a defesa dos familiares negam as acusações.\nAchei que fosse morrer. Eles falaram que iriam me matar. Não duvidei. Pensei: 'Jesus, eu não quero morrer agora. Não realizei todos os meus sonhos... não quero que acabe agora'”, contou a servidora, que pediu para não ser identificada.\nVeja na TV Anhanguera a entrevista com a delegada do caso: Mulher foi levada para clínica que fazia internações compulsórias por ordem da mãe