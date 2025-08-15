De acordo com as investigações, a clínica investigada possui funcionamento irregular (Divulgação/Polícia Civil)\nA servidora do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) que foi sequestrada e internada em uma clínica clandestina para dependentes químicos em Goiânia a mando da mãe e da irmã disputa por um imóvel com a família. Segundo a delegada do caso, Gabriela Adas, a disputa patrimonial entre as irmãs é de longas datas.\nO POPULAR entrou em contato com o TJGO, que informou que não irá se posicionar sobre o caso. Como os nomes da irmã e da mãe não foram divulgados, a reportagem não conseguiu localizar suas defesas para posicionamento até a última atualização desta reportagem.\nÉ patrimônio da família. O pai é vivo, mas essas disputas delas patrimoniais já vem de longa data, não é de agora. O marido relatou para nós quando noticiou [o desaparecimento da servidora], ele falou ‘olha eu acredito que tenha alguma relação com a mãe e com a irmã porque ela noticia no dia dos fatos que viu a mãe e a irmã no prédio dela, e depois desaparece’”, relatou.