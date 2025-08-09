-tiro (1.3297988)\nUma servidora da Prefeitura de Anicuns, identidicada como Leolina Garcez Santana, foi filmada dando um tiro em um poste do lago municipal junto com um policial militar, que emprestou sua arma para ela, filmou o momento e divulgou em suas redes sociais. O Ministério Público de Goiás (MPGO) informou que instaurou um procedimento investigativo para apurar a situação irregular envolvendo arma de fogo.\nO POPULAR entrou em contato com Leolina Garcez para pedir posicionamento, mas não obteve retorno. O nome do policial envolvido no caso não foi divulgado, por isso a reportagem não conseguiu contato com a defesa.\nPor meio de nota, a Polícia Militar (PM) informou que a Corporação instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) para apuração rigorosa do caso, já recolheu a arma de fogo do policial envolvido e mantém contato direto com o Ministério Público local. (Confira a nota completa ao final do texto).