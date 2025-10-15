Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47 anos. (Reprodução / TV Anhanguera)\nA servidora pública Nádia Gonçalves de Aguiar, de 47 anos, foi morta após ser espancada pelo namorado Jonas Alves, na madrugada do último sábado (11), no distrito de Roselândia, em Bela Vista de Goiás, segundo informações da Polícia Civil (PC). A vítima chegou a ser socorrida, mas morreu na madrugada de segunda-feira (13), no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), em Goiânia.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Jonas até a última atualização desta reportagem.\nA única filha de Nádia, Yanne Aguiar, lamentou a morte da mãe e descreveu que ela “estava na melhor fase da vida” quando foi vítima do feminicídio.\nMinha mãe era extremamente amada, carinhosa, a estrela da família. Ela estava na melhor fase da vida dela. Servidora pública, estava conseguindo se manter financeiramente”, disse Yanne em entrevista à TV Anhanguera.