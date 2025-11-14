Uma servidora pública da Prefeitura de Baliza, no oeste de Goiás, foi exonerada do cargo após ser denunciada por agredir uma mulher de 52 anos na noite do último domingo (9). Segundo a vítima, as agressões ocorreram depois que ela enviou áudios com ofensas direcionadas à funcionária e à primeira-dama do município, Clemarcia Gomes Torres.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa da suspeita e nem da vítima para posicionamento até a última atualização desta matéria.\nA motivação do ataque teria sido justamente o envio dessas mensagens ofensivas, de acordo com informações da TV Anhnaguera. A Polícia Civil investiga o caso.\nEm comunicado, a Prefeitura Municipal de Baliza informou que tomou conhecimento do caso no próprio domingo e que as agressões aconteceram fora do exercício das funções da servidora.