Uma servidora pública é suspeita de furtar um celular de uma colega de trabalho, fazer compras de R$ 10 mil e empréstimos de mais de R$ 100 mil. Segundo a Polícia Civil de Goiás, ela teria trocado o aparelho da colega durante o expediente no departamento onde as duas trabalham. Na quarta-feira, os investigadores cumpriram mandado de busca na casa da investigada, em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal.\nComo o nome da investigada não foi divulgado, O POPULAR não conseguiu localizar a defesa dela para se manifestar. A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Águas Lindas de Goiás para obter informações sobre medidas administrativas adotadas contra a servidora, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nDe acordo com a corporação, a suspeita teria comprado previamente um aparelho celular idêntico ao da colega e, aproveitando-se de um momento de descuido, realizou a troca dos aparelhos antes de deixar o local.