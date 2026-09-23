Sede do Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev), (Reprodução / Prefeitura de Aparecida)\nA servidora da Prefeitura de Aparecida de Goiânia que obteve na Justiça o direito de aumentar sua aposentadoria de R$ 1,9 mil para R$ 8,9 mil começou a carreira no serviço público como auxiliar de serviços gerais. Alguns anos depois, porém, ela foi remanejada para a área de tributos e permaneceu na atividade até o fim da carreira. Conforme apuração do repórter Rodrigo Melo, do jornal O POPULAR, ainda cabe recurso contra a decisão.\nEm nota, o Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia (AparecidaPrev) disse que houve "transposição irregular de cargo". Por isso, o instituto defende que o valor da aposentadoria deve considerar apenas o cargo de origem (leia a íntegra ao final da reportagem).