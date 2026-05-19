Os servidores da Educação da rede municipal de Goiânia decidiram, nesta terça-feira (19), suspenderam a greve após acordo com a prefeitura. Ao POPULAR, a presidente em exercício do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego), Ludmylla Morais disse que não se trata de um encerramento da paralisação, mas uma pausa, pois decidiram aguardar que o Paço cumpra o prometido, especialmente em relação a data-base e plano de carreira dos servidores administrativos.\n"Conforme estabeleceu no documento do Tribunal de Justiça, que se a categoria topasse a proposta, nós iríamos suspender a greve. A greve não está encerrada, mas amanhã a categoria volta a atender. A greve iniciou porque a prefeitura não apresentava nenhum tipo de proposta. Ontem foi destravado isso. A prefeitura apresentou uma proposta que, em 30 dias, vai apresentar o plano de carreira para os administrativos e vai fazer o todo o esforço de implementar em agosto", explicou a presidente.