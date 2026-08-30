A Prefeitura de Anhanguera, a menor cidade de Goiás e a segunda menos populosa do Brasil, reduziu para quatro horas diárias o expediente de parte dos servidores municipais como parte de um pacote de contenção de gastos. Desde o dia 24 de agosto deste ano, a sede da administração municipal passou a funcionar das 7h às 11h. Conforme o decreto nº 048/2026, a medida valerá inicialmente por 120 dias.\nEm entrevista ao O POPULAR, o prefeito Marcelo Martins de Paiva afirmou que a decisão é preventiva e que, apesar do corte de despesas, o município não enfrenta atualmente uma crise financeira. Segundo ele, salários e fornecedores estão em dia, mas a prefeitura começou a perceber, nos últimos meses, a necessidade de se preparar para um possível aperto nas contas.\nEu estou prevendo e antecipando um problema. A nossa cidade hoje está totalmente organizada, em dia. A minha preocupação é para o futuro”, afirmou o prefeito.