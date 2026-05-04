Servidores do Complexo 24 Horas, em Goiânia, denunciam uma série de problemas na unidade, que atende crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social. As reclamações incluem estrutura precária e inadequada às diferentes faixas etárias, déficit de profissionais, sobrecarga e desvio de função, ausência de atendimento técnico no período noturno, falhas na segurança e irregularidades na alimentação. Segundo eles, o cenário compromete o acolhimento e a qualidade do atendimento oferecido.\nAté 2024, a unidade funcionava no Setor Leste Universitário. Após um incêndio no imóvel, passou a operar provisoriamente em um espaço cedido por uma igreja no Setor Aeroporto. Trabalhadores relatam que o local atual apresenta más condições, que vão desde problemas estruturais até a falta de mobília. Em fevereiro deste ano, por exemplo, uma criança com menos de 1 ano estava acomodada em um berço dentro do refeitório por falta de espaço adequado.