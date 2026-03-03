A Prefeitura de Goiânia vai renovar por mais 90 dias os contratos de 467 servidores temporários da Secretaria Municipal de Educação (SME) que teriam vencimento entre a última sexta-feira (27) e o sábado (28). Em 1º de outubro de 2025, esses profissionais já haviam tido os contratos prorrogados por 150 dias. De acordo com a pasta, um novo processo seletivo, de 2026, está em andamento e deve ser concluído em até 90 dias, “evitando qualquer interrupção de serviços na rede após esse período”.\nA medida, no entanto, não havia sido comunicada aos centros municipais de educação infantil (Cmeis) até a semana passada, o que gerou insegurança na rede municipal de ensino. A administração do Cmei Atheneu Dom Bosco enviou um ofício à SME no dia 25 de fevereiro informando que, a partir desta segunda-feira (2), o atendimento integral seria comprometido devido ao déficit de um agente de apoio educacional, quatro auxiliares de atividades educativas e um profissional de educação.