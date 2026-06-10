A Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg) realiza na manhã desta quarta-feira (10) o lançamento oficial das obras da Escola Sesi Trindade, que receberá um investimento de R$ 55 milhões. O evento, que ocorre no Residencial Juarez Freire com a presença do presidente da federação, André Rocha, e do governador do estado, Daniel Vilela, marca o início da construção de uma estrutura moderna de ensino que visa ampliar o acesso a educação de excelência e à qualificação profissional na Região Metropolitana de Goiânia.\nOs estudantes da unidade terão a disposição uma metodologia ativa de aprendizagem e recursos de ponta, como ferramentas de inteligência artificial (IA), robótica educacional e preparação para a certificação internacional de inglês (TOEFL).\nA nova unidade será construída em um terreno de 7.480,56 m² cedido pela Prefeitura de Trindade, situado entre a Avenida Comercial B e as ruas JF-15 e 10. O projeto prevê 5.500 m² de área construída, com ambientes acessíveis, confortáveis e integrados às novas tecnologias. A previsão é de que os trabalhos sejam concluídos no prazo de até dois anos.