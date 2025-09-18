Após 27 dias de suspensão liminar do contrato da Prefeitura de Goiânia com o Serviço Social da Indústria (Sesi) para realização de perícias médicas de servidores municipais, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou, na segunda-feira (15), a retomada dos atendimentos. A decisão foi assinada pelo presidente da Corte, ministro Herman Benjamin.\nSegundo a Secretaria Municipal de Administração (Semad), os atendimentos das perícias devem ser retomados na próxima segunda-feira (22). A decisão do STJ acatou o pedido da Procuradoria-Geral do Município (PGM), suspendendo os efeitos da liminar que havia paralisado a execução do contrato administrativo. Com a retomada do contrato, assegura-se a análise célere e regular dos atestados médicos, essenciais para que os servidores recebam exames, tratamentos ou afastamentos legais e para que a administração organize equipes, planeje substituições e mantenha a continuidade de serviços à população.