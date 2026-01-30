A Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET) de Goiânia cancelou o processo de contratação da empresa que faria sem licitação, por R$ 13,3 milhões, de serviços de implantação e manutenção de sinalização viária na capital. O fracasso se deu porque a pasta não conseguiu formalizar a assinatura contratual dentro do prazo de validade da ata de registro de preço (ARP) de um pregão eletrônico feito pelo Departamento Estadual de Trânsito do Piauí (Detran-PI) e vencido pela empresa Jardiplan Urbanização e Paisagismo, de Itapetininga (SP).\nO POPULAR mostrou em 16 de janeiro que esta era a segunda vez na atual gestão que a SET tentava contratar a Jardiplan. A primeira foi no ano passado, também sem licitação, por R$ 167,2 milhões, por meio de adesão a uma ARP de um pregão vencido pela Jardipan junto ao Consórcio Público Intermunicipal das Mesorregiões Norte e Leste Maranhense (Conleste). Na época, entretanto, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO) apontou indícios de irregularidades na contratação e o processo foi cancelado pela SET.