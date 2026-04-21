Acidente envolveu van, picape e caminhão (Divulgação / Corpo de Bombeiros)\nAs sete pessoas das oito que morreram no acidente na BR-020, em Formosa, no Entorno do DF, estavam na van que saiu da Bahia e seguia para São Paulo, de acordo com o Corpo de Bombeiros (veja lista dos nomes abaixo). Ao todo, cinco homens e três mulheres perderam a vida no acidente, conforme os militares. Outras oito pessoas foram socorridas e encaminhadas ao hospital.\nO acidente aconteceu por volta das 6h, no km 60 da BR-020, próximo ao distrito do Bezerra, entre o município de JK.\nDe acordo com os bombeiros, a van seguia no sentido Brasília e transportava 13 ocupantes quando bateu na lateral de uma picape Fiat Toro, que tinha quatro pessoas. Com o impacto, a picape capotou. A van permaneceu no sentido contrário e atingiu um caminhão que trafegava pela rodovia, segundo o relato. Uma mulher que estava na picape morreu.