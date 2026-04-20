Sete pessoas morreram após um acidente de carro na noite deste domingo (19) em uma rodovia, em trecho que liga as cidades de Boninal e Seabra, na Chapada Diamantina, na Bahia.\nDe acordo com a Polícia Civil, os dois veículos colidiram de frente. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.\nA batida aconteceu na rodovia BA-148. Os corpos das vítimas foram levados para o Departamento de Polícia Técnica da região. Os nomes ainda não foram divulgados.\nAdvogado e namorada morrem em acidente na GO-010\nMotorista de caminhão que causou acidente que matou quatro policiais do COD é condenado a mais de 50 anos de prisão\nMorre repórter vítima de acidente em estrada de Minas Gerais\nO caso foi registrado na 1ª Delegacia Territorial de Seabra.\nEm nota, a Prefeitura de Seabra lamentou o ocorrido, se solidarizou com os familiares das vítimas e informou que está à disposição para prestar apoio às famílias.