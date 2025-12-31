Dois homens e cinco mulheres, moradores de Ribeira do Pombal, no norte da Bahia, procuraram atendimento médico nesta segunda-feira (29) com suspeita de intoxicação por metanol, de acordo com informações da Polícia Civil da Bahia.\nO grupo teria apresentado sintomas semelhantes após consumirem bebida alcoólica durante uma festa de noivado, como vômitos, náuseas, tonturas, sensação de desmaios, falta de ar e visão turva.\nTodos deram entrada no Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, mas dois pacientes depois foram transferidos ao Instituto Couto Maia, em Salvador.\nSaiba quem é a família que morreu em acidente na BR-050 após carro cair no ribeirão Paineiras\nVeja o que se sabe sobre caso do advogado que agrediu médico na frente dos filhos em prédio de Goiânia\nRetrospectiva 2025: sino gigante, crise das maternidades e grama sintética marcam o ano