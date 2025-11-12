A secretaria de Administração Penitenciária do Rio de Janeiro realizou nesta quarta-feira (12) a transferência de sete presos, considerados líderes do Comando Vermelho, para penitenciárias federais.\nO pedido de transferência havia sido feito pelo governador Cláudio Castro (PL) ao governo federal após a operação Contenção, que deixou 121 mortos no dia 28 de outubro, e a represália do CV nas ruas. A lista inicial tinha dez presos.\nOs detentos listados pelo governo são suspeitos, segundo a gestão, de decidirem pela reação da facção nas ruas logo após a operação.\nClassificar facções como terroristas é projeto eleitoreiro e ameaça soberania, dizem especialistas\nNove foragidos da Justiça de Goiás estão entre os mortos em Megaoperação no RJ, diz SSP\nPolícia prende 32 em 5 cidades por foguetórios puxados por facção