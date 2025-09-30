- OPERACAO_JANO (1.3318717)\nSete suspeitos foram alvos, nesta terça-feira (30), por abrir uma empresa de fachada e fraudar empréstimo de R$ 3,9 milhões. O grupo abriu uma conta bancária em nome da empresa, aumentou artificialmente o capital e apresentou garantia falsa para obter a quantia milionária, de acordo com a Polícia Civil (PC).\nPor não terem os nomes divulgados, O POPULAR não conseguiu a defesa dos suspeitos para que pudessem se posicionar.\nAs investigações fazem parte da Operação Jano, que cumpriu sete mandados de prisão temporária, 12 mandados de busca e apreensão e sequestro de bens na capital, Aparecida de Goiânia e Anápolis.\nAlém disso, houve o sequestro de bens avaliados em aproximadamente R$ 4 milhões e o cumprimento de medidas cautelares contra a associação criminosa, que segundo a polícia, é especializada em estelionatos.