O Setor Oeste será o ponto de partida do novo plano da Prefeitura de Goiânia para implantação de 368 jardins de chuva pela capital. O projeto-piloto estudado pela Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) prevê duas unidades no cruzamento das Ruas 3 e 4 –uma na rotatória e outra em um canteiro com faixa zebrada. Segundo a pasta, o projeto arquitetônico foi finalizado, mas os projetos executivos ainda estão em desenvolvimento.\nA escolha do cruzamento levou em conta o relevo, a inclinação das ruas e o caminho que a água da chuva percorre pela região. Também foram avaliadas as áreas disponíveis para receber a água proveniente das precipitações, a proximidade com galerias pluviais e os pontos onde já foram identificados alagamentos e erosão. O POPULAR questionou a pasta sobre o custo e o prazo para implantação das duas unidades, mas a Amma informou apenas que a execução ocorrerá após a conclusão da fase de desenvolvimento do projeto.