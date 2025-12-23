-singapura_caldas_novas.mp4 (1.3353226)\nUm shopping em Caldas Novas, na região sul de Goiás, proibiu que os clientes masquem chicletes dentro do centro de compras. Os telões estão instalados em vários locais com a frase:"Proibido mascar chiclete". A exibição da ordem inusitada levantou questionamentos, devido à proibição incomum para um shopping center.\nO estabelecimento foi inaugurado neste ano e conquistou rapidamente a atenção dos turistas que passam pelo município. Ao POPULAR, Fabrizio Silva, um dos investidores do shopping, confirmou que a iniciativa é inspirada no país asiático.\nO Singapura Shopping é inspirado em Singapura, e lá tem muita coisa, principalmente a cultura de limpeza, a cultura do verde, do meio ambiente. Então, em Singapura, é proibido mascar chiclete porque o pessoal suja muito, joga no chão, joga na cadeira, joga na mesa. É uma inspiração mesmo", disse Fabrizio Silva.