-Vídeo - Goiânia anos 90 e 2000 (1.3379970)\nBanana Shopping, Colégio Lyceu, Eclipse e mais outros lugares de Goiânia foram resgatados em um vídeo que viralizou nas redes sociais. Um influenciador goiano relembrou locais da capital nos anos 1990 e 2000, trazendo o sentimento de nostalgia para os que cresceram e viveram na cidade.\nCom mais de um milhão de visualizações, o vídeo feito por Junior Santos está recheado desse resgate de memórias. Uma mulher relembrou seus passeios com a mãe, que a levava até as Lojas Americanas para comer cachorro-quente. Outro comentário demonstra carinho pela época: “Que nostalgia, saudades da minha Goiânia ‘véia’”.\nO antigo supermercado Marcos é um dos mais citados no vídeo. A memória afetiva do local está presente até hoje: “Comer pastel frito na hora do supermercado Marcos… quem mais amava? Meu sabor preferido era de ‘pizza’ kkkk”, contou uma pessoa. “Marcos tinha um pão baguete, ohhh trem que era delícia, viu!”, comentou outra.