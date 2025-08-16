Os números da violência doméstica continuam impactando. Em Goiás, somente no primeiro semestre de 2025, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, 23 mulheres foram assassinadas por seus companheiros. Em todo o território nacional, a campanha Agosto Lilás intensifica a mobilização para conter os atos extremos do machismo estrutural. O esforço coletivo das instituições no Estado é no sentido de conscientizar mulheres mergulhadas em ciclos de violência sobre a importância de buscar a rede de apoio, essencial para recomeçar e escrever uma nova história.\nSerá que elas estão prontas para sustentar essa escolha? O questionamento, na opinião da superintendente da Mulher da Secretaria de Desenvolvimento Social de Goiás (Seds), Evelin Rodrigues, é recorrente. “É uma decisão que vem acompanhada de um rompimento familiar, o que psicologicamente exige muito. Cabe a nós, gestores das políticas públicas, encorajar as mulheres a romper com o ciclo da violência.” A Seds articula a rede de apoio, mas cada instituição tem autonomia para desenvolver ações capazes de sensibilizar, acolher e transformar a trajetória de vítimas da violência doméstica.