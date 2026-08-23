Após um ano desde o fim do último contrato licitado para o serviço, a Prefeitura de Goiânia publicou edital do pregão eletrônico para contratação de empresa especializada em engenharia de sinalização viária horizontal, vertical, dispositivos auxiliares de segurança e fornecimento de software de monitoramento e gestão. A planilha de custos estabelece um teto financeiro global de R$ 119.074.695,45 para cobrir os serviços a serem executados sob demanda na malha viária urbana pavimentada, estimada em 7.822 quilômetros de extensão. O acordo tem uma previsão de 12 meses.\nA concorrência é demandada pela Secretaria Municipal de Engenharia de Trânsito (SET). O cronograma prevê o cadastramento de propostas a partir do dia 24 deste mês, com a abertura da sessão pública no dia 8 de setembro. O certame será julgado pelo critério de menor preço por grupo, composto por lote único englobando quatro subgrupos. Para sinalização horizontal, o custo é de R$ 67.499.026,11. Há ainda R$ 26.230.495,95 para sinalização vertical; R$ 22.430.941,63, para dispositivos auxiliares e de segurança; e R$ 2.914.231,76, para o sistema informatizado.