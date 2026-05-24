O Sinppenal (Sindicato dos Policiais Penais do Estado de São Paulo) denunciou à Direção Geral da Polícia Penal do estado, na sexta-feira (22), supostas regalias concedidas à advogada e influenciadora Deolane Bezerra, 38, no período em que ela esteve presa na Penitenciária Feminina de Santana, na zona norte da capital paulista.\nEntre os supostos privilégios estariam sala especial utilizada, geralmente, por detentas que aguardam consultas médicas. A defesa de Deolane foi questionada, mas não respondeu até a publicação deste texto.\nAlém disso, uma cama teria sido instalada para Deolane, diferente das de concreto disponibilizadas para a população carcerária comum. Ela também teria recebido acesso a chuveiro privativo, enquanto as demais presas usam chuveiros coletivos.\nDeolane movimentou R$ 7 mi em quatro anos, mas declarou 7,5% disso à Receita, diz investigação