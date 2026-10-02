-Vídeo - Corretora desaparece em Caldas Novas (1.3361817)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira será levado a júri popular pela morte da corretora de imóveis Daiane Alves Souza, que desapareceu dentro do condomínio onde morava, em Caldas Novas, no sul goiano. A defesa ainda pode recorrer da decisão, assinada nesta quinta-feira (1º). Além disso, a definição da data do júri só ocorrerá após o esgotamento dos recursos e a apresentação da lista de testemunhas de acusação e defesa.\nEm nota, a defesa do síndico disse que recebeu a decisão com serenidade e esclareceu que a pronúncia não encerra qualquer juízo de culpa (leia a íntegra ao final do texto).\nEssa fase é chamada de decisão de pronúncia, em que o juiz não define a condenação nem a inocência do acusado. Em vez disso, o papel da Justiça é apenas verificar se o crime de fato aconteceu e se existem indícios suficientes de autoria para que o caso seja enviado a julgamento. Quem dará a palavra final sobre a culpa e definirá o veredito são os sete cidadãos sorteados para compor o Conselho de Sentença.