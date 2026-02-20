-daiane_alves_prédio.mp4 (1.3376163)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, que confessou ter matado sozinho Daiane Alves Souza, de 43, alegou que a corretora de imóveis teria sido morta por um disparo acidental em Caldas Novas, no sul de Goiás, afirmou o delegado do caso, André Barbosa, do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) do município. Segundo o investigador, Cleber apresentou essa versão durante interrogatório, após ser preso em 28 de janeiro, junto com o filho. No entanto, o relato dele foi após a análise de vídeos do celular da vítima, laudos periciais e da dinâmica do crime (assista vídeo acima).\n“No dia 29 de janeiro, ele (Cleber) fala que teve uma discussão com a vítima, houve luta corporal e então esse disparo acontece de forma acidental, sem saber, inclusive, se o disparo tinha sido dado por ele ou pela Daiane”, relatou Barbosa.