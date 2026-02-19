-daiane_alves_prédio.mp4 (1.3376163)\nO síndico Cléber Rosa de Oliveira atacou por emboscada a corretora de imóveis Daiane Alves Souza no prédio, em Caldas Novas, e a matou com dois tiros na cabeça em uma mata, conforme apurou a perícia. Um vídeo gravado pela vítima minutos antes, após ter a energia do seu apartamento cortada, comprovou a dinâmica do crime (veja acima). A Polícia Civil (PC) detalhou que o homicídio foi premeditado e não acidental como alega o suspeito.\nDaiane foi a própria testemunha do seu homicídio”, disse o delegado responsável pelo caso, André Luiz Barbosa.\nConflitos que motivaram o crime\nDesde novembro de 2024, a corretora e o síndico protagonizaram frequentes discussões, época em que ela começou a morar e assumir a administração dos cinco imóveis da família no condomínio. Antes, essa gestão era feita por Cleber, segundo a investigação.