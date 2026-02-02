À esquerda, a corretora Daiane Alves, de 43 anos. À direita, o síndico Cleber Rosa, de 49 (Arquivo Pessoal/Nilse Alves e Wildes Barbosa/O Popular)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira, de 49 anos, confessou durante colaboração com a polícia que atirou contra a corretora Daiane Alves, de 43, segundo a defesa de Cleber, que afirmou à repórter Rafaella Barros, do g1 Goiás. Na manhã desta segunda-feira (2) o g1 Goiás confirmou com Plínio César, advogado da família de Daiane, que havia uma bala alojada na cabeça da corretora. Ainda conforme Plínio, os laudos periciais ainda não foram concluídos e divulgados oficialmente.\nAO POPULAR, o escritório Nestor Távora e Laudelina Inácio Advocacia Associada, que representa a defesa de Cleber Rosa, informou nesta segunda que 'a defesa técnica não teve acesso ao resultado da perícia necroscópica, que ainda não foi juntada aos autos do inquérito policial. Na oportunidade, reitera-se que o Sr. Cleber está colaborando com a investigação, sobretudo no esclarecimento da dinâmica dos fatos'.