-Vídeo - Corretora desaparece em Caldas Novas (1.3361817)\nA Polícia Civil (PC) indiciou mais uma vez o síndico Cléber Rosa de Oliveira, acusado de matar a corretora de imóveis Daiane Alves em Caldas Novas, no sul goiano. Neste caso, ele e o filho, Maicon Douglas de Oliveira, foram indiciados por suspeita de desviar dinheiro da associação de moradores do condomínio em benefício próprio. Conforme apurado pela TV Anhanguera, que teve acesso ao inquérito policial, o prejuízo causado à entidade é de cerca de R$ 106 mil.\nAté a última atualização desta reportagem, O POPULAR não conseguiu localizar as defesas de Cléber Rosa e Maicon Douglas no processo referente aos desvios do condomínio. Em relação ao caso do homicídio de Daiane Alves, o advogado de Cléber Rosa e do filho dele disse que está se manifestando apenas nos autos do processo.