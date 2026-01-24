Daiane Alves Souza sumiu após ser vista no prédio onde mora; polícia investiga imagens de segurança e depoimentos de familiares para entender o que aconteceu (Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes)\nO síndico do prédio onde a corretora Daiane Alves de Souza desapareceu, em Caldas Novas, no sul goiano, foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) pela prática do crime de perseguição, a informação foi confirmada pela família. Cleber Rosa de Oliveira foi denunciado pelo crime de perseguição, com agravante de abuso de função.\nA nova denúncia, oferecida em 19 de janeiro, atribui ao síndico a prática do crime previsto no artigo 147-A do Código Penal, combinado com o artigo 61, que trata do agravante pelo abuso da função. O POPULAR não conseguiu contato com a defesa do síndico.\nA reportagem teve acesso à denúncia apresentada pelo MP e no documento consta que o desentendimento entre o síndico e Daiane Alves teve início em novembro de 2024, quando a corretora alugou um apartamento para duas famílias, totalizando nove pessoas, ultrapassando o número máximo permitido de hóspedes por unidade no condomínio.