Família de Daiane Alves de Souza afirma que o síndico responde a 12 processos envolvendo a corretora; defesa de Cleber Rosa de Oliveira não foi localizada (Arquivo pessoal/Nilse Alves Pontes e Reprodução/Booking)\nO síndico do prédio onde a corretora Daiane Alves de Souza desapareceu, em Caldas Novas, no sul goiano, responde a 12 processos envolvendo a mulher, segundo a família. O POPULAR não conseguiu contato com a defesa de Cleber Rosa de Oliveira.\nA reportagem consultou os processos nos quais o síndico é parte passiva, ou seja, a ação judicial foi movida contra ele. Nessas ações judiciais, Cleber Rosa de Oliveira foi denunciado pelos crimes de violação de domicílio, lesão corporal leve, perseguição e difamação.\nO POPULAR teve acesso à denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO), em um dos processos, e no documento consta que o desentendimento entre o síndico e Daiane Alves teve início em novembro de 2024, quando a corretora alugou um apartamento para duas famílias, totalizando nove pessoas, ultrapassando o número máximo permitido de hóspedes por unidade no condomínio.