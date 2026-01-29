À esquerda, o síndico Cleber Rosa de Oliveira. À direita, o filho dele, o analista de sistemas Maicon Douglas Souza (Wildes Barbosa/ O Popular)\nO síndico Cleber Rosa de Oliveira e o filho dele, Maicon Douglas Souza, envolvidos no homicídio da corretora Daiane Alves Souza, estavam com malas prontas no momento da prisão. Cleber, suspeito de matar a mulher, e Maicon Douglas, investigado por atrapalhar a apuração policial e destruir provas, foram presos em Caldas Novas, no sul goiano. Segundo apurado pela repórter do g1 Rafaella Barros, os dois estavam dormindo quando os agentes chegaram ao apartamento.\nNão podemos afirmar categoricamente [que eles iriam fugir]. Mas existiam, sim, malas no local, no momento do cumprimento da prisão", revelou o delegado André Luiz Barbosa.\nEm nota, a defesa dos suspeitos disse que os fatos ainda estão sendo apurados e que Cleber aguarda a audiência de custódia. Também destacou que Maicon Douglas não possui envolvimento no caso (leia na íntegra ao final do texto).