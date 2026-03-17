-carabina_sindico_goiania.mp4 (1.3387036)\nO advogado Carlos Eduardo Freitas Araújo, de 42 anos, foi filmado por um morador enquanto caminhava portando uma espingarda em um condomínio no Setor Faiçalville, em Goiânia. As imagens registram o momento em que ele percorre a área comum do edifício segurando a arma de fogo. Em entrevista à TV Anhanguera, Carlos Eduardo justificou a conduta afirmando que o prédio onde reside já foi alvo de roubos anteriormente.\nVeja a matéria da TV Anhanguera: Advogado e síndico é preso por andar armado dentro do condomínio\nSegundo o advogado, ao ouvir um estalo vindo da cerca elétrica, ele se assustou e decidiu verificar o que estava acontecendo. Apesar da justificativa, ele foi preso pela Polícia Militar (PM) pelo crime de porte ilegal de arma de fogo. Carlos Eduardo foi liberado após o pagamento de uma fiança estipulada em R$ 1.600.