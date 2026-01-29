À esquerda, o síndico Cleber Rosa de Oliveira. À direita, o filho dele, o analista de sistemas Maicon Douglas Souza ( Wildes Barbosa/ O Popular)\nO Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) decidiu manter as prisões do síndico Cleber Rosa de Oliveira e do filho dele, Maicon Douglas de Oliveira, após audiência de custódia realizada na tarde desta quinta-feira (29), em Goiânia. Os dois estão presos temporariamente suspeitos de estarem envolvidos na morte da corretora de imóveis, Daiane Alves de Souza, de 43 anos, dentro do condomínio, em Caldas Novas.\nEm nota, a defesa do síndico disse que ele "respondeu a todas as indagações formuladas e segue contribuindo com as investigações" (leia na íntegra ao final do texto). O POPULAR entrou em contato com a defesa de Maicon, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.