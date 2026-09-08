-alexania_lago_preso.mp4 (1.3453700)\nUm síndico foi preso após atirar contra carro de amigos após briga em condômínio no Lago Corumbá IV em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). Na gravação, é possível ver quando um grupo que discutia com o síndico sai com a caminhonete e, em seguida, escuta os disparos no veículo. A briga teria começado por causa do local onde uma caminhonete estava estacionada (veja o vídeo acima).\nEm nota, a defesa do síndico, representada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO), disse que representou o investigado durante a audiência de custódia e que não comentará o caso. Ainda segundo a defesa, a prisão do síndico foi convertida em preventiva após a audiência (veja a nota na íntegra ao fim do texto).\nMorte de servidora pública em acidente de moto aquática causa comoção em Piracanjuba